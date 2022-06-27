بالصورة.. عمر دياب يشوق جمهورة لأحدث اغانية بإطلالة جريئة

يستعد الفنان عمرو دياب لطرح أغنيته الجديدة “اللوك الجديد” قريبًا عبر منصة أنغامي، وشوق عمرو دياب جمهوره للأغنية الجديدة بعد طرح البوستر الرسمي لها، حيث ظهر مرتديا قميصا شفافا باللون الأبيض، وترك أزاره مفتوحة.

كما طرح الهضبة عبر صفحته على Facebook البرومو التشويقي لأغنية “اللوك الجديد” التي من المنتظر طرحها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

على جانب أخر، كشفت اللجنة المنظمة لموسم الجيمرز أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم عن أسماء الفنانين العالميين المشاركين في أولى الحفلات الموسيقية للموسم وهم النجم المصري عمرو دياب، والنجم الكولومبي J Balvin والسويديان الشهيران دي جي Sebastian Ingrosso ودي جي Salvatore Ganacci.

وسيكون عشاق ومحبي الموسيقى على موعد مع الأنغام العربية الساحرة والأجواء اللاتينية المميزة بالإضافة إلى أجواء موسيقى الإليكترو هاوس الحماسية يوم الخميس الموافق 14 يوليو في بوليفارد رياض سيتي، وسط عروض مشوقة بالألعاب النارية وبطائرات الدرون في الليلة الافتتاحية من موسم الجيمرز.

لتنطلق بعدها سلسلة من الحفلات الموسيقية على مدار 8 أسابيع والتي ستشهد مشاركة عدد من المواهب المحلية والإقليمية والعالمية حيث سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وسيتقدم عمرو دياب قائمة فناني اليوم الأول حيث سيستمتع الجمهور بأدائه لأشهر الكلمات والألحان التي تغنّى بها طوال مسيرته الفنية العريقة.