الأحد 29 محرم 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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بالصورة.. عملاء فيدراليون أمريكيون يصادرون قطعة أثرية مصرية عمرها 3000 عام

منذ 18 ثانية
عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)

عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)

أسوشيتد برس
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صادر عملاء فيدراليون في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأميركية قطعة أثرية مصرية يعود تاريخها إلى 3000 عام، وكانت في شحنة قادمة من أوروبا.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إنها اعترضت غطاء جرة كانوبية مصرية على شكل الإله إيمستي في 17 أغسطس. وكانت الجرار تستخدم لوضع الأعضاء الداخلية للمومياوات.

وقالت الإدارة إن الشحنة تم إرسالها من تاجر إلى مشتر خاص في الولايات المتحدة، وقدم الشاحن بيانات متناقضة حول قيمتها.

وساعد خبراء في معهد الفنون والآثار بجامعة ممفيس في تحديد مدى أصلية القطعة الأثرية. وقالت الإدارة إن الغطاء من المرجح أنه يعود إلى الفترة من 1069 قبل الميلاد حتى 653 قبل الميلاد

وتقول السلطات إن هذا الأثر محمي بموجب معاهدات ثنائية وهو من الواردات الأثرية الخاضعة للمصادرة بموجب اتفاقية قانون تنفيذ الممتلكات الثقافية لعام 1983. وقد تم تسليم القطعة الأثرية إلى جهات التحقيق في وزارة الأمن الداخلي لمزيد من الفحص.

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