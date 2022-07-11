بعد ظهورها بفستان شفافة.. فلورنس بوغ ترد على منتقديها بقوة

أكدت الممثلة الإنكليزية، فلورنس بوغ، أنها فخورة بجسدها، بعد أن طالتها انتقادات بسبب ظهورها بملابس كاشفة لحلمات ثدييها، في عرض أزياء فالنتينو في إيطاليا.

وأبدت نجمة فيلم “أرملة سوداء”، البالغة من العمر 26 عاما، في بيان نشرته على حسابها في إنستغرام، عن استيائها من تعرضها للهجوم برسائل سلبية عن الفستان وعن جسدها.

وأثارت بوغ الجدل، بظهورها بفستان مصنوع من التول الوردي اللامع، وشفاف يظهر كامل جسدها، في عرض للأزياء الراقية في أحد شوارع روما، الجمعة.

وقالت بوغ، التي يتابع حسابها 7.5 مليون مستخدم، إنها كانت تتوقع “تعليقا” على زيها، وأنها كانت متحمسة لارتداءه، “الشيء المثير للاهتمام أن نشهد مدى سهولة قيام الرجال بتدمير جسد المرأة تماما، علنا وبفخر”.

وأضافت: “ليست هذه هي المرة الأولى، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة التي تسمع فيها امرأة ما هو الخطأ في جسدها من قبل حشد من الغرباء، ما يثير القلق هو مدى الابتذال الذي يمكن أن يكون عليه بعض الرجال”.

واعتبرت أنها استطاعت التعامل مع “تعقيدات جسدي. وأنا راضية بكل العيوب التي لم أستطع تحمل النظر إليها عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري”.

وردت على منتقديها قائلة: “الكثير منكم أراد إخباري بقوة بمدى خيبة أمله (..) أو كيف يجب أن أشعر بالحرج لكون صدري أقرب إلى المسطح”، مضيفة: “أدرك تماما حجم صدري ولست خائفا منه”.

وأعربت عن امتنانها لكونها نشأت في منزل به “نساء قويات جدا، وممتلئات. لقد نشأنا على إيجاد القوة في تجاعيد أجسادنا”.

وأضافت “ما الذي يضيركم من كونها كبيرة أو صغيرة أو واحدة فقط أو حتى غير موجودة”، مطالبة الجميع باحترام الأجساد والنساء وجميع البشر”.