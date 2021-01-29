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بالصورة: فنانة لبنانية تعلن زواجها من شعبان عبد الرحيم وتطالب بميراثه!

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 29 - يناير - 2021 7:16 مساءً

شعبان عبد الرحيم

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أثيرت حالة من الجدل بإعلان الفنانة اللبنانية منار حمزة زواجها من الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم وبيعه فيلا لها.

وطالبت حمزة خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحقها في ميراث عبد الرحيم قائلة: “بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، و مش هاخد حاجة غصب عنكم”.

وتحدث الشاعر الغنائي إسلام خليل الصديق المقرب من المطرب الشعبي الراحل، عن تفاصيل علاقة شعبان بالفنانة اللبنانية قائلا إن منار حمزة تعرفت على الراحل منذ عدة سنوات، وأضاف: “كانت بتجي الاستديو عندنا كتير مع واحد اسمه سام، غالبا كان مدير أعمالها أو قريبها، وكانت تتقرب من الفنان ليتبناها فنيا، وهو ما حدث بالفعل”.

شعبان ومنار

شعبان ومنار

من جانبه رد عصام شعبان عبد الرحيم نجل الراحل شعبان عبد الرحيم على تصريحات حمزة المثيرة للجدل حول مطالبتها بالميراث.

وقال عصام في تصريحات لموقع “فوشيا” المصري المهتم بأخبار الفنانين، ردا على طلب منار بحصولها على الفيلا وبعض الممتلكات التي كتبها شعبان لها قائلا: “منعرفش حاجة عن الكلام ده وهي بتكذب ومعهاش حاجة ولو معاها حاجة تقدمها للمحكمة وتاخد حقها”.

واستنكر ظهور منار في ذلك التوقيت للمطالبة بحقوقها التي تحدثت عنها، مشيرا إلى أنه لم يعلم شيئا عن هذه المستندات قائلا: “أبويا متكلمش في حاجة عن الميراث قبل وفاته وكان يعاملها مثل بناته لكن الحقيقة كلنا مصدومين من كلامها، وهنرد عليها بشكل تاني قريب”.

وتوفي شعبان عبد الرحيم في كانون الاول الماضي في مستشفى المعادي العسكري عن 62 سنة.

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