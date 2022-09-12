بالصورة: كاظم الساهر يحتفل بعيده الـ62

عبَّر الفنّان العراقي كاظم الساهر عن سعادته بـ “يوم ميلاده” بنشر صورةٍ له عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، يظهر فيها مع جمهوره خلال إحدى الحفلات.

وعلَّق كاظم على الصّورة مهنّئًا نفسه بالقول: “عيد ميلاد سعيد كاظم الساهر”. ويكون كاظم قد أتمّ عامه الـ 62، متمّمًا بذلك 42 عامًا من عمله في المجال الغنائيّ والفنيّ.

وشهد محبوب “المرأة العربية” على وجه الخصوص نشاطًا فنّيًا كبيرًا في الفترة المنصرمة، حيث أحيا حفلات غنائيّة في العديد من المدن العربية وغير العربية. نذكر منها: عمّان، بيروت، اسطنبول، الولايات المتحدة الأميركية، أستراليا، مصر والسعودية.