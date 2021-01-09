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بالصورة: كعكة على شكل حزام “UFC” من “الشيف بوراك” لـ نور محمدوف

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 9 - يناير - 2021 3:59 مساءً
حبيب نورمحمدوف

حبيب نورمحمدوف

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أعد الطباخ التركي الشيف بوراك أوزدمير، الشهير بأطباقه الخاصة وأحجامها، كعكة ضخمة للمقاتل حبيب نور محمدوف، بطل اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA” المعتزل.

وزيّن الشيف بوراك الكعكة “الحزام” بالفراولة وقطع الشوكولا، وكتب اسم حبيب حامل الحزام، بجانبها.

ونشر حبيب عبر حسابه على موقع “إنستغرام” صورة للكعكة، وعلق عليها قائلا: “شكرا جزيلا لك يا أخي بوراك أوزديمير. لقد كان عشاء رائعا”.

بوراك وحبيب

بوراك وحبيب

ويتردد حبيب نورمحمدوف (32 عاما) الذي وضع حدا لمسيرته الاحترافية في تشرين الماضي، بعد 29 انتصار متتاليا من دون أن يتعرض لأي هزيمة، يتردد دائما على مطعم أوزديمير، وينشر الشيف صورا له مع المقاتل الروسي والأطباق التي يحضرها له.

يذكر أن بوراك أوزدمير الشهير عربيا بـ”الشيف بوراك”، افتتح فرعا لسلسلة مطاعمه الشهيرة، في إمارة دبي، ليتزيّن على إثره برج خليفة بصورته.

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