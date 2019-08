بالصورة: كورتني كارداشيان تفاجئ متابعيها وتستعرض جسدها عاريا في إيطاليا

استعرضت نجمة تلفزيون الواقع ​كورتني كارداشيان​ جسمها فلم ترتد مايوه في مغطس السباحة وظهرت عارية تماماً. اما المستغرب في الموضوع ان حوض السباحة هذا ليس في منزلها او في مكان خاص بل داخل الفندق الذي تمضي فيه إجازتها في ساردينيا بإيطاليا مع أطفالها الثلاثة ووالدهم أي شريكها السابق سكوت ديسيك.

وهذه ليست المرة الاولى التي تظهر فيها كورتني او اي شقيقة من الكارداشيان بصور كهذه من دون ثياب فسبق ان ظهرن عاريات في جلسات تصوير عديدة ولا مشكلة لديهن في هذا الموضوع.

وكشفت كورتني عن إطلاق علامة خاصّة بها من دون أي تفاصيل كثيرة. فصورة غرفة الحمّام التي نشرتها قد تكون إشارة إلى أنّ علامتها ستُعنى بالجمال أو حتّى بأسلوب الحياة. ولو تساءلت عن الاسم الذي اختارته لمشروعها الجديد، فاعلمي أنّه “بوش” Poosh.

غير أنّ اختيار الاسم ليس عشوائياً، إذ اعتادت كورتني مع شريكها السابق أن تدعو ابنتها بينيلوبي بهذا الاسم. ولا بدّ من القول إنّ المنشور الخاص بعلامتها على إنستغرام مرتبط بصفحة العلامة الفارغة والموقع الذي لا يدعوك سوى إلى تسجيل الدخول لتكوني أولى المطّلعات على انطلاق “بوش” Poosh.

وكيف لا نقول إنّ كورتني تسير على خطى أخواتها اللواتي دخلن عالم الجمال بخطى ثابتة سواء من خلال علامةKKW Beauty أو من خلال علامة Kylie Cosmetics. وقد جنين الملايين أيضاً من التعاونات الجمالية مع مختلف العلامات العالمية الأخرى. فما الجديد الذي ستقدّمه كورتني هذه المرّة؟

وبحسب موقع ويكيبيديا فإن كورتني كارداشيان (ولدت في ابريل 18, 1979)هي شخصية بارزة في المجتمع الأمريكي و شخصية تلفزيونية ومصممة ازياء.اكتسبت شهرتها من تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians .والدها هو روبرت كارداشيان حضيت كورتني بشقيقة منافسة لها في الساحة الفنية و التي هي كيم كردشيان