بالصورة: لأول مرة لقاء يجمع طليق أصالة بزوجها الجديد

ظهرت لأول مرة، صور تجمع طليق الفنانة السورية أصالة نصري الأول أيمن الذهبي، مع زوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك في عقد قرآن ابنتها.

ونشرت ابنة النجمة السورية، شام الذهبي، مساء الاثنين، صورا من عقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد هلال عبر حسابها الشخصي في إنستغرام، في حفل عائلي بسيط في القاهرة.

كما ظهر في الحفل أيمن الذهبي، والد شام، برفقة الشاعر فائق حسن زوج الفنانة، في أول لقاء لهما بعد زواج أصالة منه، فيما كشفت الصورة عن علاقة ودية تجمع الثلاثي.

وتداولت مواقع التواصل الصور بشكل كبير، فيما عبر ناشطون عن إعجابهم بالعلاقة التي تربط أصالة وزوجها بطليقها السابق، فيما رأى آخرون أن الموقف غير مألوف في مجتمعاتنا.

يذكر أن الفنانة السورية كانت أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، رسمياً زواجها من الشاعر الغنائي العراقي فائق حسن، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وكانت أصالة زوجت ثلاث مرات، الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في 27 مارس 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي في مايو 2011، وفي 6 يناير 2020 أعلنت عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام انفصالها عن زوجها طارق العريان حيث نشرت

“صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشكل المشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة … ”