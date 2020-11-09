بالصورة: لن تصدقوا كيف أصبح شكل النجمة آثار الحكيم!

أثار ظهور النجمة المصرية على آثار الحكيم جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اختفائها لمدة زمينة طويلة، بسبب الاعتزال.

وظهرت الممثلة المصرية آثار الحكيم في كواليس مسرحية “المتفائل” المعروضة حاليا على المسرح القومي في القاهرة.

وتغيب آثار الحكيم عن الساحة الفنية، منذ فترة طويلة، إلا أن الممثلة سهر الصايغ شاركت صورة تجمعها بها إلى جانب الممثل سامح حسين على حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “إنستغرام”.

وعلقت الصايغ على الصورة “نورتنا وشرفتنا أمس النجمة آثار الحكيم.. مسرحية المتفائل على المسرح القومي”.

وشاركت آثار الحكيم في بطولة عدة أفلام هامة منها “النمر والأنثى” بطولة الممثل المصري عادل إمام، و”الحب فوق هضبة الهرم” بطولة الممثل المصري أحمد زكي، وفيلم “بطل من ورق” إلى جانب بطله الممثل المصري ممدوح عبد العليم، وآخر عمل فني شاركت فيه آثار الحكيم كان مسلسل “الوتر المشدود” عام 2009.

وحصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس، عملت في العلاقات العامة بأحد الفنادق، أول من اكتشفها هو الفنان سمير غانم، وقام بإرسالها للمنتج رياض العريان الذي تعاقد معها بعقد احتكار لمدة 5 سنوات، وأسند لها دور البطولة في مسلسل بلا عتاب عام 1976 أمام الفنان يوسف شعبان، بينما كان أول أدوارها السينمائية من خلال فيلم «الملاعين» عام 1979 بدأت في التلفزيون حيث قدمت كثير من المسلسلات والسهرات التلفزيونية، بدأت مشوارها الفني عام 1976 واستمرت حتى حصلت على شهرتها كنجمة سينمائية في أواخر ثمانيات القرن العشرين.

وتزوجت الحكيم من محمود مجدي جودت وأنجبا عمرو وعلي وعبد الرحمن، ولكنهما انفصلا في مارس 1999؛ ثم تزوجت من الإعلامي ياسر كمال خليل .