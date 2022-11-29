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بالصورة.. ما حقيقة اعتزال ميمي جمال وارتدائها الحجاب

منذ 8 دقائق
الفنانة المصرية ميمي جمال

الفنانة المصرية ميمي جمال

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حاصرت الأقاويل الفنانة المصرية ميمي جمال، بعد انتشار صورة لها وهي ترتدي الحجاب، الأمر الذي تداوله البعض على كونه قرارا منها بارتداء الحجاب واعتزال التمثيل.

وذلك على الرغم من وجود مسلسل يعرض في الوقت الحالي تشارك هي في بطولته، لكن البعض روج للأمر عبر السوشيال ميديا، لتقرر هي توضيح الصورة.

حيث أجرت مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري سيد علي، وكشفت حقيقة الصور، مشيرة إلى كونها أدت العمرة أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وكانت تلتقط صورا وهي ترتدي الحجاب.

مشيرة إلى كونها لها الشرف أن تكون محجبة، ولكن حقيقة الصور هي أنها التقطتها أثناء أداء العمرة، أما ما يخص اعتزالها التمثيل، فقد أوضحت أن هناك لبساً في الأمر.

ميمي جمال وهي مرتديه الحجاب

ميمي جمال وهي مرتديه الحجاب

حيث ظلت لأكثر من 5 سنوات بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى دون عمل، ولا ترغب في المشاركة بأية أعمال تلفزيونية، وكانت ترفض المشاركة في أية أعمال فنية.

ميمي جمال التي قدمت مئات الأعمال الفنية طوال مسيرتها منذ صغرها، وجدت بعد أن اطمأنت على بناتها وقامت بتزويجهن، أنها لا تجيد فعل أي شئ سوى التمثيل، ولا تفهم سوى في مجال التمثيل.

وعلى الرغم من كونها كانت ترد على العروض المقدمة إليها قائلة “أنا مش عايزة اشتغل خلاص”، إلا أنها أشارت إلى أن البعض فهم التصريح بشكل خاطئ وأنها تنوي الاعتزال.

لكنها بعد ذلك تلقت طلبا من الإعلامية لميس الحديدي للحديث عن مشوارها وهي مبتعدة، وحينما ظهرت في الحلقة شعرت بأن روحها عادت إليها من جديد.

وفكرت في العودة إلى التمثيل وقبول الأعمال، خاصة وأنها أصبحت وحيدة، والفن هو الأمر الذي تجيده، لذلك قررت أن تعود للموافقة على الأعمال التي تعرض عليها.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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