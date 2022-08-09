بالصورة: ما حقيقة ظهور أديل بفستان أم كلثوم؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمغنية البريطانية، أديل، وهي ترتدي فستان المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم.

وحصد المنشور المتداول مئات المشاركات والتعليقات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر، والذي أرفق بصورتين، واحدة لأديل والثانية لأم كلثوم، تظهران وهما ترتديان الفستان نفسه.

فيما جاء في التعليق المرافق: “الصورة للمطربة العالمية أديل ترتدي نفس فستان أم كلثوم ونفس الحذاء”.

إلا أن الادعاء غير صحيح، فصورة أم كلثوم مُركّبة، حيث كشف التفتيش عبر محركات البحث عن النسخة الأصلية منها والمنشورة على موقع وكالة غيتي، وفق وكالة “فرانس برس”.

ويمكن ملاحظة أنه تم التلاعب بالصورة وتعديلها واستبدال وجه أديل بوجه أم كلثوم.

فقد نشرت وكالة غيتي عدداً من الصور تُظهر أديل تتألق بفستان أخضر خلال حفل توزيع جوائز غرامي سنة 2017.

في يونيو عام 2019، قام مصمّم مصري بنشر الصورتين على موقع بيهانس قبل التعديل وبعده، عندما استبدل وجه أديل بوجه أم كلثوم.

ويبدو أن بعض المستخدمين، تعمّدوا استخدام الصورتين في سياق مضلّل على أنّ أديل ارتدت نفس فستان “كوكب الشرق” أم كلثوم.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ جوائز غرامي توزّع في الولايات المتحدة وليس في ألمانيا، كما روّجت المنشورات المضلّلة.