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بالصورة: محمد رمضان وبيكيه يتناولان وجبة الغذاء في دبي

منذ 17 دقيقة
جيرارد بيكيه وحبيبته شاكيرا

جيرارد بيكيه وحبيبته شاكيرا

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أثارت صورة النجم المصري محمد رمضان مع مدافع نادي برشلونة جيرارد بيكيه ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، نشر رمضان على صفحته الشخصية على انستغرام صورة تجمعه مع جيرارد بيكيه المرتبط عاطفيا بالنجمة الكولومبية شاكيرا، على مائدة الطعام في مدينة دبي وكتب عليها “تشرفت بتناول الغداء معك يا صديقي”.

وتواجد الثنائي أثناء تناولهما الغذاء في أحد مطاعم مدينة دبي بالإمارات.

يشار إلى أن بيكيه وصل إلى دبي للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل “غلوب سوكر”.

ومن المقرر حضور عدد من مشاهير الساحرة المستديرة منهم لاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتستضيف مدينة دبي حفل جوائز مؤسسة “غلوب سوكر” التي تمنح للأفضل في عام 2020، إلى جانب الجوائز المتعلقة بالأفضل فى القرن الـ21.

ويذاع الحفل عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، اليوم الأحد، في الخامسة والنصف بتوقيت أبوظبي.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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