بالصورة.. محمد رمضان يتزوج منه فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها بصورة من كواليس مسلسل “جعفر العمدة” للفنان محمد رمضان، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

وظهرت منة فضالي في الصورة بجانب محمد رمضان مرتدية فستان زفاف باللون الأبيض كما ظهر محمد رمضان مرتدي بدلة عريس.

وعلقت منة فضالي على الصورة التي نشرتها على فيسبوك قائلة: “العمدة رمضان 2023 جعفر ونرجس إخراج محمد سامي بطوله النجم محمد رمضان”.

“العمدة” بطولة محمد رمضان، إيمان العاصي، زينة، منة فضالي، إخراج محمد سامي، ويجسد محمد رمضان شخصية تدعى العمدة جعفر، ومؤخرًا قرر القائمون على المسلسل، تغيير اسمه ليصبح “جعفر العمدة” بدلًا من مسلسل “العمدة”، بسبب وجود مسلسل آخر له اسم متقارب مع الاسم الأول.

قصة مسلسل العمدة تدور في حي السيدة زينب، وذلك في إطار اجتماعي ويضم المسلسل العديد من الفنانين بجانب الفنان محمد رمضان، منهم: منة فضالي، هيدي كرم، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدفي، عصام السقا، طارق النهري، أحمد داش، مجدي بدر، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة ميديا هب.

يذكر أن من آخر أعمال منة فضالي فيلم “فارس” الذي شاركت فيه بصحبة الفنان أحمد زاهر والفنان حسين فهمي.

وتدور قصته حول فارس الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر وهو شاب بسيط من منطقة شعبية لديه خلفية رياضية، لكن تضطره الظروف لمواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفي والذي يجسد دوره الفنان حسين فهمي اﺧﺮاﺝ رؤوف عبد العزيز بالتعاون مع محمد عبد المجيد وﺗﺄﻟﻴﻒ حسام موسى.