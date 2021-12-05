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بالصورة: مرض نادر.. نمو ضرس داخل أنف رجل أمريكي

5 - ديسمبر - 2021
سيارة اسعاف

سيارة اسعاف

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قال أطباء في نيويورك إن رجلا يبلغ 38 عاما زار عيادتهم في مستشفى “ماونت سيناي” بالولاية وهو يشكو من صعوبة التنفس لفترات مستمرة والاحتقان داخل أنفه، ليكتشفوا بعدها نمو ضرس داخل أنفه.

وعندما زار الرجل عيادة الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى ماونت سيناي بنيويورك، قال إنه يواجه صعوبة في التنفس من خلال أنفه، وهو أمر كان يعاني منه لعدة سنوات.

ووجد طبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي فحص المريض أنه قد نما سن إضافي في أنفه، حيث كشف الفحص عن حاجز منحني متشكل من كتلة بيضاء صلبة في فتحة الأنف وأكد التصوير المقطعي أن السن هو سبب صعوبة التنفس.

وفقا للأطباء، فإن ظهور السن في مكان غير نمطي هو مرض نادر للغاية.

وبعد عملية جراحية، أزال الأطباء السن من تجويف الأنف بطول 14 ملم وعرض 10 ملم، وأشار الأطباء إلى أنه تم حل صعوبة تنفس المريض والاحتقان وذلك بعد فحص ومتابعة عقب ثلاثة أشهر من إجراء الجراحة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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