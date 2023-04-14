بالصورة.. مسنة اميركية متهمة بالسطو على بنك للمرة الثالثة

تواجه امرأة تبلغ من العمر 78 عامًا تهماً جديدة بسرقة بنك مع إدانتين سابقين، بعد مزاعم أنها نفذت عملية سرقة في ميسوري سلمت خلالها لصراف رسالة تقول “لم أقصد إخافتك”.

ذكرت صحيفة كانساس سيتي ستار، أن بوني جوتش سُجنت على سند بقيمة 25 ألف دولار بعد أن وجهت إليها تهمة السرقة أو محاولة السرقة من مؤسسة مالية في مقاطعة بليزانت هيل يوم الأربعاء الماضي.

أدينت جوتش بسرقة بنك في كاليفورنيا في عام 1977 وواحد في ضاحية مدينة كانساس في قمة لي في عام 2020، وانتهى اختبارها على السرقة الثانية في نوفمبر 2021.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية، كانت الشرطة تحاول القبض على مشتبه به يُزعم تورطه في محاولة قتل وسرقة سيارة في 26 مارس.

وقالت وثائق المحكمة المرفوعة في مقاطعة كاس في القضية الأخيرة إن مذكرة السرقة تطلب “13000 قطعة نقدية صغيرة” وأضافت: “شكرًا لك، آسف لم أقصد إخافتك”.

ويُزعم أن المرأة طلبت من الصراف عدم عد النقود ومجرد إعطائها.

وقال ممثلو الإدعاء في مقاطعة كاس إن فيديو المراقبة صوّرها وهي تدق على المنضدة، وتطلب من الصراف الإسراع.

وأفادت صحيفة سيتي ستار أن شهود عيان قالوا إن المشتبه به كان يرتدي ملابس رمادية اللون بالكامل ويرتدي قفازات بلاستيكية وقناع N95 أسود ونظارة شمسية سوداء.

وقال ممثلو الإدعاء إنها شممت رائحة كحول قوية عندما أوقفها الضباط على بعد أقل من ميلين (3.2 كيلومتر) ، مع نقود متناثرة على أرضية السيارة، وكانت “صارمة جدا” مع الضباط.

قال رئيس شرطة بليزانت هيل، تومي رايت، “إنه لأمر محزن” ، مضيفًا أن المشتبه به لم يشخص أي أمراض.