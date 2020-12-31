بالصورة – معتصم النهار يعايد محبيه بالأعياد المجيدة

عايد الممثل السوري معتصم النهار محبيه بمناسبة الأعياد المجيدة. وقال عبر “تويتر”، “ويبقى العمل والحب عماد البشرية كما قال (سيغموند فرويد)”.

وأضاف، “سنة جديدة نأمل أن تحمل معها الخير والعطاء والأمان، كل عام وأنتم بألف خير”.

في سياق منفصل، احتفل الممثل السوري معتصم النهار بعيد ميلاده الـ36 في أحد المطاعم بحضور زوجته لين برنجكجي ومجموعة من أصدقائه وزملائه الفنانين من بينهم الفنان العراقي سيف نبيل والفنان السوري محمد المجذوب.

وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من مقاطع الفيديو التي كان نشرها النهار عبر خاصية القصص المصورة على صفحته الخاصة، أظهرت الأجواء العفوية والصاخبة التي سيطرت على الحفل.

وظهر في إحدى الفيديوهات وهو يرقص بعفوية مع زوجته على أنغام الفرقة الموسيقية التي فاجأته وعزفت ألحاناً خاصة له، ومن ثم قام بتقطيع كعكة عيد الميلاد التي زيّنت بتاج ذهبي كبير في الطبقة الاولى منه وعمدت زوجته بعدها الى وضعه فوق رأسه، وسط صراخ الجميع “يا ملك”. وأرفق التغريدة بصورة له في الطبيعة.

ويبقى العمل والحب عماد البشرية كما قال (سيغموند فرويد)

سنة جديدة نأمل أن تحمل معها الخير والعطاء والأمان

كل عام وأنتم بألف خير#newyear

#2021 pic.twitter.com/MoF8YiDoa0 — معتصم النهار | Moa'tasem Al Nahar (@AlNaharMoatasem) December 31, 2020