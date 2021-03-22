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بالصورة: مغربي يناقش أطروحته بثوب عمال النظافة

22 - مارس - 2021
المغرب

المغرب

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أثار مغربي موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل بعد قيامه بمناقشة أطروحته العلمية وهو يرتدي زي عمال النظافة، تكريما لهم.

شهدت كلية العلوم والتقنيات (fst) التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، يوم السبت، حدثا علميا بارزا صفق له الجميع، حيث قام طالب باحث بمناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في مجال هندسة البيئة، وهو يرتدي زي عمال النظافة، في خطوة غير مسبوقة، تنم عن سلوك العرفان وثقافة الشكر والتقدير للخدمات الجليلة التي يقدمها هؤلاء العمال للمجتمع.

وحصل الطالب الباحث على الدكتوراه بميزة مشرف جدا، حيث أشادت به اللجنة المكونة من الأساتذة، ونوه الحضور ونشطاء الفيسبوك بارتداء الطالب لزي العمال لما في ذلك من دلالات تُرسخ ثقافة الاعتراف بين جميع مكونات المجتمع المغربي، بحسب ما نقل موقع akhbarona.

و”غرد” صاحب الحساب “د.فيصل حردان السليسل”، قائلا: “أبارك للمغربي عبد الله ويكمان حصوله درجة الدكتوراه بزي عمال النظافة حافظ على شرف المهنة والرصانة العلمية بإضافته المتميزة في وضع حلول ميدانية في رسالته القيمة بعنوان “التثمين الطاقي للنفايات المنزلية” بكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان.”

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