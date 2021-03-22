بالصورة: مغربي يناقش أطروحته بثوب عمال النظافة

أثار مغربي موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل بعد قيامه بمناقشة أطروحته العلمية وهو يرتدي زي عمال النظافة، تكريما لهم.

شهدت كلية العلوم والتقنيات (fst) التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، يوم السبت، حدثا علميا بارزا صفق له الجميع، حيث قام طالب باحث بمناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في مجال هندسة البيئة، وهو يرتدي زي عمال النظافة، في خطوة غير مسبوقة، تنم عن سلوك العرفان وثقافة الشكر والتقدير للخدمات الجليلة التي يقدمها هؤلاء العمال للمجتمع.

عبد الله ويكمان 🎩

طالب مغربي قام بمناقشة أطروحة الدكتوراه حول موضوع "النفايات المنزلية" وهو يرتدي لباس عمال النظافة اعترافًا منه بمجهوداهم وخدماتهم للمجتمع. 👏 pic.twitter.com/akHOdyFyyh — عقبة مزيان (@OkbaMez) March 21, 2021

وحصل الطالب الباحث على الدكتوراه بميزة مشرف جدا، حيث أشادت به اللجنة المكونة من الأساتذة، ونوه الحضور ونشطاء الفيسبوك بارتداء الطالب لزي العمال لما في ذلك من دلالات تُرسخ ثقافة الاعتراف بين جميع مكونات المجتمع المغربي، بحسب ما نقل موقع akhbarona.

أبارك للمغربي عبد الله ويكمان حصوله درجة الدكتوراه بزي عمال النظافة حافظ على شرف المهنة والرصانة العلمية بإضافته المتميزة في وضع حلول ميدانية في رسالته القيمة بعنوان "التثمين الطاقي للنفايات المنزلية" بكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان.#المغرب#الرباط pic.twitter.com/9eqsbiQTtJ — د.فيصل حردان السليسل (@faisal_hardan) March 21, 2021

و”غرد” صاحب الحساب “د.فيصل حردان السليسل”، قائلا: “أبارك للمغربي عبد الله ويكمان حصوله درجة الدكتوراه بزي عمال النظافة حافظ على شرف المهنة والرصانة العلمية بإضافته المتميزة في وضع حلول ميدانية في رسالته القيمة بعنوان “التثمين الطاقي للنفايات المنزلية” بكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان.”