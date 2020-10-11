بالصورة: ممثلة لبنانية تثير الجدل بصورتها “الجريئة جدا” بهدف نشر التوعية

تقوم القنوات التلفزيونية عبر البرامج الاجتماعية إلى جانب المؤثرين بالتوعية حول الأمراض النفسية التي يتعرض لها كل إنسان بسبب المشاكل والمصاعب التي تمر بحياة كل شخص والتي لا تعتبر أمرا يدعو للخجل أو الإحراح بل على العكس يجب متابعة الأمر مع أخصائيين لمنعه من التفاقم، ويلجأ المؤثرين والممثلين والنجوم للتوعية حول أهمية الموضوع وعدم التساهل فيه أو تأجيل العلاج، وفي هذا الصدد قامت الممثلة اللبنانية سارة أي كنعان بنشر صورة لها على صفحتها الشخصية عبر انستغرام أثارت فيها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها المتابعين عبر انستغرام بأنها “جريئة جدا”، وجاءت صورة أبي كنعان للمشاركة في حملة “اليوم العالمي للصحة النفسية”، وذلك بهدف تسليط الضوء على هذه القضية المهمة.

وظهرت سارة وهي مستلقية في حالة من التعب والإرهاق والى جانبها حبوب الأدوية التي يأخذها الأشخاص الذين يعانون من مختلف الأمراض النفسية، حيث تعكس الصورة اللحظات الصعبة التي يعيشها مرضى الأمراض النفسية.

وعلقت سارة على الصورة قائلة: “المثابرة تزرع الشعور بأن يكون لديك هدفاً في الحياة ومقاومة ضد المشاكل النفسية ويمكن أن تقلل من مستويات الكآبة والاحباط. وتشير الأبحاث إلى أن الناس يمكنهم تحسين صحتهم النفسية من خلال رفع مستوياتهم في المقاومة والتفاؤل. لذا الناس عندما يصلون الى أهدافهم الشخصية أو المهنية قد يشعرون بأن حياتهم أصبحت لها معنى ويتخلصون من هذه الازمة.”