بالصورة: ممثلة لبنانية تثير الجدل بصورتها “الجريئة جدا” بهدف نشر التوعية

تقوم القنوات التلفزيونية عبر البرامج الاجتماعية إلى جانب المؤثرين بالتوعية حول الأمراض النفسية التي يتعرض لها كل إنسان بسبب المشاكل والمصاعب التي تمر بحياة كل شخص والتي لا تعتبر أمرا يدعو للخجل أو الإحراح بل على العكس يجب متابعة الأمر مع أخصائيين لمنعه من التفاقم، ويلجأ المؤثرين والممثلين والنجوم للتوعية حول أهمية الموضوع وعدم التساهل فيه أو تأجيل العلاج، وفي هذا الصدد قامت الممثلة اللبنانية سارة أي كنعان بنشر صورة لها على صفحتها الشخصية عبر انستغرام أثارت فيها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها المتابعين عبر انستغرام بأنها “جريئة جدا”، وجاءت صورة أبي كنعان للمشاركة في حملة “اليوم العالمي للصحة النفسية”، وذلك بهدف تسليط الضوء على هذه القضية المهمة.
وظهرت سارة وهي مستلقية في حالة من التعب والإرهاق والى جانبها حبوب الأدوية التي يأخذها الأشخاص الذين يعانون من مختلف الأمراض النفسية، حيث تعكس الصورة اللحظات الصعبة التي يعيشها مرضى الأمراض النفسية.
وعلقت سارة على الصورة قائلة: “المثابرة تزرع الشعور بأن يكون لديك هدفاً في الحياة ومقاومة ضد المشاكل النفسية ويمكن أن تقلل من مستويات الكآبة والاحباط. وتشير الأبحاث إلى أن الناس يمكنهم تحسين صحتهم النفسية من خلال رفع مستوياتهم في المقاومة والتفاؤل. لذا الناس عندما يصلون الى أهدافهم الشخصية أو المهنية قد يشعرون بأن حياتهم أصبحت لها معنى ويتخلصون من هذه الازمة.”
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Perseverance @saraabikanaanofficial Perseverance cultivates a sense of purposefulness: It can build resilience against mental health problems and it can reduce current levels of those problems. Research suggests that people can improve their mental health by raising or maintaining high levels of resilience and optimism. Aspiring toward personal and career goals can make people feel like their lives have meaning. #𝐳𝐨𝐨𝐦𝐢𝐧𝐭𝐨𝐲𝐨𝐮𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 #𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 #𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲2020 @ideatemediafactory @theinnerspaceme Art direction by @maria_maalouf Photography by @larazankoul With the collaboration of @bouchraconsultancy @ceeceekaram @healthyliciousbysara @ingridbawab @instakikagram @matteoelkhodr @maysars @mikepoladian @nouriflayhan @noursarieddine @pierrerabbat @humanagementme @tarekmoukaddem @youmnanaufal Photo Editor: @Elie_badr80 SFX: @elie.khater