الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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بالصورة: نادين نسيب نجيم الوجه الاعلاني لماركة عطور عالمية

منذ ساعة واحدة
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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استطاعت الممثلة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، أن تترك بصمة مميزة في عالم الفن، محققة النجاح الكبير على صعيد التمثيل والاعلانات بعدما أصبحت سفيرة لأهم الماركات العربية والعالمية.

من هنا، أعلنت “نجيم” عن خوضها تجربة جديدة في عالم الاعلانات وذلك بعدما نشرت فيديو للاعلان الجديد لماركة عطر شهير بنسخته العربي.

وأعربت نادين، التي ظهرت بكامل جمالها وأناقتها، عن سعادتها بأن تصبح الوجه الاعلاني لماركة العطور الشهيرة المستوحاة من الشرق الاوسط “Good girl mignight By carolina herrera”.

على صعيد الأعمال، كشفت الممثلة اللبنانية عن بعض تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل “صالون زهرة” الذي ستبدأ تصويره في ايلول  القادم بحسب ما كشفنا. وأشارت نادين عن عدم تمكنها من تمالك نفسها من الضحك خلال قراءتها للنص، الذي سيحمل توقيع الكاتبة كلوديا مارشيليان بدلاً من ندين جابر التي نفذّت اول جزء، على أن يتكون المسلسل من ثماني حلقات من انتاج صبّاح أخوان ومن اخراج جو بوعيد.

 

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