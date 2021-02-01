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بالصورة – نادين نسيب نجيم: انا بحب كل جرح بوجهي

2 - فبراير - 2021
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسمة لوجهها مع الملامح التي علّمت فيه بسبب انفجار مرفأ بيروت.

وتلقّت نجيم هدية من أحد الرسامين الذي بعث لها رسماً لوجهها بجروحاته بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي.

وأعادت نجيم نشر صورة رسم وجهها موجّهةً رسالة شكر الى الرسام. وعلّقت بهذه الكلمات: “شكراً كتير لهل الرسمة الحلوة والأكثر لكلامك الحلو بوافقك الرأي وانا بحب كل جرح بوجهي لانه بذكروني بمحبة الله تجاهي وقديش بحبني وكيف خلصني وحملني كل جرح هو هدية من الله اتعودت علين وصرت حبن حتى اني اوقات ما بشوفهن”.

وختمت قائلة: “والله يشفي جروحات كل منصاب ويرحم الشهداء صلواتنا وقلوبنا معكم ولن ننسى انفجار بيروت بس فعلاً كلامك كتير حلو شكراً”.

 

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