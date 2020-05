بالصورة – نادين نسيب نجيم ترفع منسوب التشويق لمسلسل “عشرين عشرين”

View this post on Instagram

وخلف نظراتها آلاف الأسرار .. 👮🏻‍♀️🧕🏻 #مسلسل٢٠٢٠ قادرين تشوفوا انعكاس الطاولة بعيوني ؟ 😃 هلىء انتبهت انه طاولة السفرا مبينة