بالصورة – نادين نسيب نجيم ترفع منسوب التشويق لمسلسل “عشرين عشرين”

تواصل النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم تصوير مشاهدها في مسلسل “عشرين عشرين” الذي تخوض به بطولة جديدة في مسيرتها الفنية.

ورفعت نادين منسوب التشويق لمسلسلها من خلال نشرها صورة جديدة لها بالحجاب من كواليس العمل الذي تلعب فيه دورين مختلفين ضمن شخصية واحدة وهي “النقيب سما”.

صورة نادين تعد الثالثة لها من كواليس التصوير منذ بداية رمضان، حيث في كل مرة تقوم بمشاركة صورة جديدة من المسلسل عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترفع منسوب التشويق أكثر لدى جمهورها حول دورها الذي تقوم بتجسيده في العمل.

وعلقت نادين على الصورة التي نشرتها: “وخلف نظراتها آلاف الأسرار #مسلسل 2020 قادرين تشوفوا انعكاس الطاولة بعيوني ؟ هلىء انتبهت انه طاولة السفرا مبينة”.

وأصبحت نادين نجيم في مراحل متقدمة من التصوير، والعمل شارف على النهاية، وتقوم حاليًا بتصوير أصعب المشاهد التي تتطلب منها التواجد في أحياء شعبية في مدينة بيروت.

يذكر أن مسلسل “عشرين عشرين” تأجل عرضه في رمضان الحالي بسبب عدم استكمال تصويره، وهو من اخراج فيليب أسمر. وتدور أحداث المسلسل عن عصابة يقودها في السر الشخصية التي يجسدها الفنان قصي خولي، ويده اليمنى نادين نجيم، ومن بين الممثلين المشاركين في المسلسل الفنان خالد السيد والفنانة ليليان نمري ومجموعة من الوجوه السورية واللبنانية.