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بالصورة – نادين نسيب نجيم: “ما النا غير نتّكل على الله”

منذ 41 دقيقة
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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بعدما عادت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم واستعادت عافيتها بعد إصابتها بانفجار مرفأ بيروت، بات حاضرة أكثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل.

ونشرت عبر صفحة إنستغرام صورة جديدة لها وعلّقت عليها ببعض الكلمات.

وفي أول منشور لها بعام 2021، تحدّثت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن الخوف والقلق من الأيام القادمة، متمنية الخير لمتابعيها.

وفي التفاصيل، فقد نشرت نادين نسيب نجيم صورة لها عبر حسابها على إنستغرام، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “صباح الخير صباح اول يوم من سنة جديدة.. لأول مرة منحس بخوف وقلق من الأيام اللي جاية يمكن لانه قطع علينا سنة كتير صعبة وخايفين نتأمل كتير ونتفاءل وبعدين ننصدم مع كل هل الأخبار والتوقعات يلي منسمعها حوالينا”.

وأضافت نادين نسيب نجيم: “بس ما النا غير نتّكل على الله ونتسلّح بالصبر والإيمان ونكون اقوياء… بتمنالكم بداية حلوة”.

 

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