بالصورة.. نجمة "ذا فويس" تنعى والدها الفنان الراحل بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة نور عرقسوسي والدها الفنان الراحل فائق عرقسوسي بكلمات مؤثرة، حيث نشرت صورة له في شبابه مع والدتها الراحلة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”.

وعلقت على الصورة قائلة: “الله يرحمك يا بيي.. اجتمعوا الحبايب.. شكرًا لأنكن عرفتوا بعض وحبيتوا بعض وجبتولي أغلى أخوة بهالدنيا.. الحمدلله على كل شي”.

وأضافت: “أبي وصديقي وأخي ورفيقي بهالحياة في ذمة الله.. يا ريت كل البنات عندهون أب متلك.. يا ريت كل البنات أبوهن كان فايق عرقسوسي”..

هذا وتفاعل عدد كبير من زملاء ومتابعي نور مع الصورة وتمنوا لوالدها الرحمة والمغفرة ولها ولعائلتها الصبر والسلوان.

وتوفي الفنان فائق عرقسوسي عن عمر يناهز التسعة والستين عامًا بعد معاناة مع المرض.

يشار إلى أنّ الفنانة نور عرقسوسي بدأت مشوارها الفني بعد مشاركتها ببرنامج “ذا فويس” ووصولها للمراحل النهائية فيه.