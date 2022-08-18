الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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بالصورة.. نسرين طافش بالمايو في أحدث ظهور مع زوجها

منذ 12 دقيقة
نسرين طافش

نسرين طافش

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نشر شريف شرقاوي زوج الفنانة نسرين طافش صوره جديدة له بصحبة زوجته في أحدث جلسة تصوير لهما، وذلك عبر خاصية “استوري ” من خلال حسابه الرسمى” إنستغرام”.

وظهرت نسرين طافش في الصورة بمايو لونه أسود محتضنه زوجها علي شاطئ البحر.

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش مشاركتها في دراما رمضان بمسلسلها السوري «جوقة عزيزة»، وشاركها البطولة كل من سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور
ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

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