بالصورة – نوال الزغبي بإطلالة ميلادية ساحرة

بمناسبة عيد الميلاد، عايدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي اللبنانيين على طريقتها الخاصة.

وشاركت النجمة نوال الزغبي محبيها احتفالها بعيد الميلاد المجيد، فنشرت صورة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خضوعها لجلسة تصوير خاصة بهذه المناسبة.

وظهرت الزغبي مرتدية فستاناً أحمر خاصاً بالعيد وواضعة على رأسها قبعة العيد، معايدة جميع متابعيها.

يذكر أنه طالب العديد من متابعي النجمة اللبنانية نوال الزغبي بإحداث تغيير كبير في اللوك الذي ستظهر به في الفيديو كليب الجديد الذي ستطلقه و قال أحد المتابعين في تغريدته لنوال: “نوال حياتي ياريت بالكليب الجديد يكون تغيير كلي في اللوك يعني قصه شعر جديده لون شعر جديد نريد نيولوك يكون بمعنى الكلمة ياريت ناطرين”.

لترد نوال على هذه التغريدة بتغريدة قالت فيها: ” المشكلة انو ما في شي ما عملتوووووو! “.

وكانت النجمة نوال الزغبى شوقت جمهورها لأغنيتها الجديدة، حين أكدت أنها ستطرحها في أقرب وقت ممكن، حيث غردت نوال عبر حسابها على “تويتر”: “عارفة قديش إنتوا متشوقين لتنزل أغنية جديدة.. بس بوعدكن إنو بأقرب وقت رح تسمعوا شى جديد.. وانا متحمسة اكتر منكن”.