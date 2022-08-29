بالصورة.. نيللي كريم تثير الجدل وتتصدر الترند

لا يمكن للفنان ان يعيش الحياة العادية التي يحبها، مثل ان يذهب الى اي مكان دون مضايقات او ان تخرج اي فنانة دون مساحيق تجميل، فيما ينتقد المجتمع الفنانات العربيات لقلة الظهور دون فلتر او مساحيق تجميل.

في حين غدت الفنانة المصرية نيللي كريم حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور لها مع زوجها بمكان عام، فقد انقسمت التعليقات بين راض عن شكل الفنانة وبين من رآها غير مناسبة.

وأتى ذلك بعد أن أطلّت نيللي بفستان طويل ملون وحذاء رياضي، دون أية مساحيق تجميل، واضعة نظارة طبية شفافة، مما ظهر ملامح وجهها، فانهالت التعليقات وسط تساؤلات عن عمرها الحقيقي.

ولاحظ البعض أن تغييراً طرأ على ملامح نجمتهم، معتبرين أن علامات التقدم بالسن باتت واضحة، في حين احترم آخرون إطلالتها هذه مشيدين بقوة شخصية الممثلة التي لم تعلق على الأمر أبدا وجرأتها على الظهور دون مساحيق تجميل .

وبين صدّ ورد، تصدرت كريم محرك البحث خلال الساعات الماضية وغدت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤولات عن سنّها؟

يشار إلى أن نيللي كريم (48 عاماً)، تستعد هذه الأيام لعمل درامي جديد، سيعرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2023، كما أعلنت أنها ستدخل الموسم الرمضاني بمسلسل صعيدي للمرة الأولى في تاريخها.