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بالصورة: هكذا هنأت يُسرا حسن الرداد وإيمي غانم بمولودهما

منذ 31 ثانية
يسرا

يسرا

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هنأت الممثلة المصرية يسرا الممثل حسن الرداد وزوجته الممثلة إيمي سمير غانم، بمولودها الجديد.

وعبر خاصية “الستوري” على “إنستغرام”، أعادت يسرا نشر صورة لحسن الرداد مع طفله فادي، والتي أعلن من خلالها استقباله له.

وكتبت يسرا: “ألف مبروك حسن وإيمي، ربنا يبارك فيه ويحميه ويفرّحكم بيه ويجعله خير الذرية الصالحة… بحبكم”.

وكان حسن الرداد قد أعلن عن استقباله مولوده الأول، وأنه أطلق عليه اسم “فادي”، حيث كتب على صفحته الشخصية في “فايسبوك”: “لِلَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور”.

وأضاف: “الحمد لله ربنا رزقنا وفي نفس يوم ميلادي بالطفل فادي حسن الرداد… اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى، وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله”.

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