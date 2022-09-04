الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022 |
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بالصورة.. هنادي مهنا تتصدر الترند بسبب وزنها

منذ 18 دقيقة
هنادي مهنا

هنادي مهنا

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تصدرت الفنانة هنادي مهنا، مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع “غوغل”، بسبب فقدان 30 كيلو جراماً من وزنها في فترة زمنية لم تتجاوز الثلاثة أشهر.

حيث أثار ظهور هنادي مهنا الجدل بعد زواجها وظهورها بجسم رشيق، حيث تركت لدى جمهورها العديد من التساؤلات بسبب فقدانها 30 كيلو جراماً من وزنها خلال فترة قصيرة، ورجح الجمهور بأن تكون قد خضعت لأحدى عمليات السمنة الجراحية.

وتداول عدد من جمهورها ومتابعيها توقعات وأخبار بأن تكون قد خضعت لعملية تكميم معدة أو شفط دهون.

هنادي مهنا بعد خسارة وزنها

هنادي مهنا بعد خسارة وزنها

الأمر الذي جعل والدها الموسيقار هاني مهنا يرد وينفي ما يتداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول خضوع ابنته لأي من عمليات خسارة الوزن، موضحاً أنها خضعت لنظام غذائي قاس جداً لمدة 3 أشهر متواصلة.

ويذكر أن أخر أعمال هنادي مهنا الدرامية مسلسل “مكتوب عليا” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي2022 وحقق نجاحاً كبيراً، ويشاركها فيه عدد من النجوم أبرزهم أكرم حسني، وأيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، المطربة هلا رشدي، حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وعدد أخر من الوجوه الجديدة.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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