بالصورة.. هولندي يحول قطته المحنطة إلى طائرة هليكوبتر

يمكن أن يكون فقدان حيوان أليف محبوب من العائلة أمراً مفجعاً، سواء تعرض كلبك لصدمة من سيارة أو ماتت قطتك بسبب كبر سنها.

لهذا السبب يلجأ العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة الحزينة إلى التحنيط، وحشو حيواناتهم الأليفة والاحتفاظ بها في المنزل بعد وفاتهم كتذكار.

لكن أحد الفنانين الهولنديين أخذ الأمر بعيداً بعض الشيء عندما قرر تحويل قطته المحنطة إلى طائرة هليكوبتر، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

حيث قام بارت يانسن من هولندا بتحويل قطته إلى طائرة بدون طيار يتم التحكم فيها عن بعد، وتعد الطائرة بدون طيار ، المسماة Orvillecopter، هي نصف قطة، نصف آلة، مع إصرار يانسن على أن علاجه لبقايا القطة كان تكريما لحياتها بعد وفاتها في عام 2012.

قال يانسن لقناة” 4 الوثائقية”: “ذات يوم قُتِل أورفيل بواسطة سيارة، لكنني علمت على الفور بمجرد أن حصلنا على جثته أنني سأفعل شيئاً ما معه”.

لتوضيح وجهة نظره، أخذ يانسن جثة أورفيل المحنطة وزودها بأربعة دافعات عالية الطاقة لجعلها قادرة على الطيران، بعد أن أقلعت طائرة Orvillecopter بعد الفيلم الوثائقي الشهير على القناة الرابعة، أطلق يانسن شركته الخاصة للطائرات بدون طيار والتي تسمى Copter Company، والتي رآه يحول كل شيء من الهامستر الأليف إلى النعام إلى آلات طيران رشيقة.

فهو يطلب فقط من العملاء تحنيط حيواناتهم الأليفة قبل إرسالها إليه، كما قام يانسن، الذي يعمل مهندس ألواح شمسية في وظيفته اليومية، بنى طائرة هليكوبتر من بقرة.

قال: “إذا كنت سأطير، فسوف أطير في شيء غريب، لذلك كنا نفكر في الحيوانات الكبيرة بما يكفي للطيران”.