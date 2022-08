بالصورة.. هيلاري كلينتون تتضامن مع رئيسة وزراء فنلندا

غرّدت المرشحة السابقة للرئاسة الأميركية “هيلاري كلينتون” على تويتر قائلة: “استمري في الرقص”، معربةً عن دعمها الشخصي لرئيسة وزراء فنلندا “سانا مارين”، التي أثار مقطع فيديو لها وهي ترقص في حفل مع أصدقائها جدلًا على صعيد العالم.

تغريدة كلينتون تتضمّن صورة لها وهي ترقص، مع ابتسامة كبيرة على وجهها في حانة ليلية، خلال رحلة الى كولومبيا عام ٢٠١٢ بينما كانت لا تزال وزيرة للخارجية.

وتفاعلت المسؤولة الفنلندية بسرعة مع المنشور، قائلةً: “شكرا هيلاري كلينتون” مع رمز القلب.

وكان مقطع فيديو مسرّب أظهر مارين ترقص وتحتفل مع مجموعة من الأصدقاء والمشاهير. وتلقت الرئيسة الشابة انتقادات بأن هذا “سلوك غير لائق” بالنسبة لرئيسة وزراء، بينما دافع آخرون، من بينهم كلينتون، عن حق المسؤولة البالغة ٣٦ عامًا بالاستمتاع بالمناسبات الخاصة مع أصدقائها.

بدورها، دافعت مارين عن نفسها قائلة: ” أنا انسانة. وبحاجة الى الفرح والضوء والمتعة وسط هذه الغيوم السوداء”، مؤكدةً أنها لم تقصّر يومًا في عملها.

يُذكر أن هيلاري كلينتون البالغة ٧٤ عامًا، ترأست منصب وزارة الخارجية بين سنوات ٢٠٠٩ و٢٠١٣ تحت إدارة أوباما. وعام ٢٠١٦، شاركت في السباق الرئاسي كمرشحة عن الحزب الديمقراطي، غير أنها خسرت مقابل رجل الأعمال “دونالد ترامب”.

As Ann Richards said, "Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels."

Here's me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.

Keep dancing, @marinsanna. pic.twitter.com/btAtUFOcNV

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 28, 2022