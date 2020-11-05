بالصورة – والد زينة مكي يكشف عن معاناة ابنته مع الـ”سكوليوسيس”

عوّد والد الممثلة اللبنانية الشابة زينة مكي على صور قديمة لابنته والذي في كل مرة لا يتأخر في التعبير عن مدى حبه وشوقه بها وحنينه للماضي الجميل عندما كانت ابنته بالقرب منه دائماً.
وهذه المرة أحدث والد مكي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره سلسلة من التعليقات التي كشفت معاناة ابنته مع المرض منذ طفولتها.
وبدأت القصة حين نشر الأب منذ أيام صورة له مع ابنته، وأرفقها برسالة مؤثرة تحدث فيها عن تفاصيل ذلك المرض، وكتب: “في الثانية عشرة من عمرها أخذت قرار إجراء عملية تقويم الانحناء في عمودها الفقري “سكوليوسيس” على الرغم من مخاطر العملية في تلك الفترة… كانت قد ملت حبس نفسها في قفص بلاستيكي طوال ثلاث وعشرين ساعة في اليوم”.
وأضاف: “لم أرافقها في رحلة إجراء العملية… كانت ست الحبايب هي الرفيق والملاك الحارس… ودعتني قائلة “بحبك بابا”… وأول عبارة نطقت بها بعد اتصالي مطمئنا الى نجاح العملية هي “بحبك بابا”.
وتابع: “في سنتها الجامعية الأولى أنجزت فيلماً وثائقياً بسيطاً عن تجربتها مع انحناء العمود الفقري عنونته بـ “ينحني ولا ينكسر”… صورته بكاميرا عادية من دون تقنيات. لكنها كانت صادقة وشفافة… أُعجب وفد زائر لجامعتها بالفيلم واختاره لينافس على جائزة الأفلام الوثائقية في مهرجان موناكو… تحدثت معنا، والدتها وأنا، عن السفر في اللحظات الأخيرة… طلبت مني الرضا وودّعتني بعبارة “بحبك بابا”.
كما نشر مكي بعد ذلك صورة لزينة من طفولتها تحدث في التعليق عليها عن قوة ابنته، وكتب: “أرفق عباراتي بصورة من أرشيفي لابنتي زينة… من أيام طفولتها لأنني متعلق بالماضي الذي أعتبره أساس الحاضر والمستقبل… أحدق في براءة طفولتها فأرى صبية قوية تحدت مرض انحناء الظهر وتغلبت عليه بقرار إجراء عملية جراحية صعبة… أرى فيها التلميذة المتفوقة في دراستها من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعية… أرى في عينيها بريق فرح بجائزتها الأولى في مهرجان موناكو عن فيلم وثائقي يحكي قصتها مع مرض انحناء الظهر.
أقرأ في جلستها طموح فنانة شابة كتبت نجاحاتها بالصبر والارادة والعزيمة والقدرة على التحمل والصدق والعفوية والثقة بالنفس… وأتمنى أن ينتظرها الكثير من النجاحات لتضيفها الى أجندة البساطة والتواضع… شكراً زينة لأنني أب طفلة… صبية… نجمة مثلك… ربما لم أضع يوما نجمة الضابط على كتفي… لكنك وأختيك نجمات على الكتف وأوسمة على الصدر… أحبك يا ابنتي… يا طفلتي… يا صغيرتي”.