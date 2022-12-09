بالصورة والفيديو: إطلالة ساحرة لسيرين عبد النور في الحفل الختامي ‏لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

حضرت النجمة سيرين عبد النور الحفل الختامي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي برفقة زوجها، وكانت هذه زيارتها الأولى لجدة بحيث بدا الفرح والحماسة ظاهرين على وجهها وعبّرت عن سعادتها الغامرة لمشاركتها في الحفل المميّز من خلال فيديوات مصوّرة تمّ تداولها على منصّات التواصل الاجتماعي. وقد ظهرت سيرين متأنقّة بإطلالة لافتة قام بتنسيقها خبير المظهر اللبناني سيدريك حداد.
فستان سيرين الأسود جذب الأنظار بتصميمه الراقي والذي جاء بتوليفة المخمل الناعم، بقصّة طويلة تعانق الجسم، تتسّع تدريجياً من أعلى الركبتيْن نزولاً نحو الأرض على شكل ذيل قصير من الخلف، وهو بدون كُمّيْن، مكشوف الصدر والظهر، ومفرّغ من الجانبيْن والوسط بتفصيل متشابك، كما أنه مطعّم بالحبيبات والترتر البرّاق. وقد أقرنت سيرين الفستان مع قفّازيْن طويليْن من نسيج ولون الفستان، وحملت حقيبة مخلبٍ سوداء، كما زيّنت أذنيْها بقرطيْن صغيريْن سوداويْ اللون.
من الناحية الجماليّة، اعتمدت سيرين مكياج العينيْن بالنمط الغرافيكي العصري والذي تمّ تنفيذه بالكحل المائي الأسود بعد توزيع الظلال البرونزيّة فوق الجفون، وحُدّد خط الرموش السفليّة بقلم الكحل الأسود في حين رُسم الجفن الداخلي للعينيْن بقلم أبيض، وغُلّفت الرموش بطبقة وافرة من الماسكارا السوداء. كذلك، تمّ نُحتت ملامح وجه سيرين بواسطة البودرة البرونزيّة، وغُلّفت شفتاها بلونٍ بيج قرميدي فاتح. أمّا تسريحة شعرها فجاءت بتموّجات عريضة مع فرق جانبي.