بالصورة والفيديو: إطلالة ساحرة لسيرين عبد النور في الحفل الختامي ‏لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

حضرت النجمة سيرين عبد النور الحفل الختامي لمهرجان البحر الأحمر ‏السينمائي برفقة زوجها، وكانت هذه زيارتها الأولى لجدة بحيث بدا الفرح ‏والحماسة ظاهرين على وجهها وعبّرت عن سعادتها الغامرة لمشاركتها ‏في الحفل المميّز من خلال فيديوات مصوّرة تمّ تداولها على منصّات ‏التواصل الاجتماعي. وقد ظهرت سيرين متأنقّة بإطلالة لافتة قام بتنسيقها ‏خبير المظهر اللبناني سيدريك حداد‎.‎

فستان سيرين الأسود جذب الأنظار بتصميمه الراقي والذي جاء بتوليفة ‏المخمل الناعم، بقصّة طويلة تعانق الجسم، تتسّع تدريجياً من أعلى ‏الركبتيْن نزولاً نحو الأرض على شكل ذيل قصير من الخلف، وهو بدون ‏كُمّيْن، مكشوف الصدر والظهر، ومفرّغ من الجانبيْن والوسط بتفصيل ‏متشابك، كما أنه مطعّم بالحبيبات والترتر البرّاق. وقد أقرنت سيرين ‏الفستان مع قفّازيْن طويليْن من نسيج ولون الفستان، وحملت حقيبة مخلبٍ ‏سوداء، كما زيّنت أذنيْها بقرطيْن صغيريْن سوداويْ اللون‎.‎

من الناحية الجماليّة، اعتمدت سيرين مكياج العينيْن بالنمط الغرافيكي ‏العصري والذي تمّ تنفيذه بالكحل المائي الأسود بعد توزيع الظلال ‏البرونزيّة فوق الجفون، وحُدّد خط الرموش السفليّة بقلم الكحل الأسود في ‏حين رُسم الجفن الداخلي للعينيْن بقلم أبيض، وغُلّفت الرموش بطبقة ‏وافرة من الماسكارا السوداء. كذلك، تمّ نُحتت ملامح وجه سيرين بواسطة ‏البودرة البرونزيّة، وغُلّفت شفتاها بلونٍ بيج قرميدي فاتح. أمّا تسريحة ‏شعرها فجاءت بتموّجات عريضة مع فرق جانبي‎.‎