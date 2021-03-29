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بالصورة: وفاة ابنة النجمة جمانة مراد وصدمة كبيرة بين جمهورها

29 - مارس - 2021
جومانا مراد

جومانا مراد

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فجعت الفنانة السورية جمانة مراد، بوفاة ابنتها ”ديانا“، بعد مرور أقل من عام على إعلانها خبر ولادتها مع توأمها علي، دون أن تذكر أي أسباب للوفاة.

وقالت جمانة عبر صفحتها بموقع ”انستغرام“: ”الحمدلله على كل حال، لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنه يا روح قلب أمك وابوكي ”.

وأضافت في منشورها: ”فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمدلله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي ”.

ويذكر أن جمانة مراد، كانت قد أخفت خبر حملها بتوأمها ثم كشفت في شهر أيار/مايو الماضي أنها أنجبت التوأم في أمريكا، وذلك بعد أن انتهت من تصوير مسلسل ”خيانة عهد“ رمضان الماضي.

وقالت في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنها قامت بولادة مبكرة لتوأمها في أمريكا، وذلك قبل الشهر السابع بيومين، لافتة إلى أنه أصبح لديها الاَن من زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو ثلاثة أولاد، هم ”محمد وعلي وديانا“، التي أعلنت عن وفاتها اليوم.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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