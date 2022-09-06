الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة.. ياسمين الريس تتألق في أحدث ظهور لها

منذ 40 ثانية
ياسمين الريس

ياسمين الريس

A A A
طباعة المقال

شاركت النجمة ياسمين رئيس جمهورها وماتبعيها في أحدث ظهور لها عبر”انستغرام”، وعلقت “رئيس ” على الصورة قائله ” سلام، سعادة، حب”.

ونالت الصورة عدد إعجاب الكثير من المتابعين مع كتابتهم تعليقات إيجابية.

ياسمين رئيس في احدث ظهور

ياسمين رئيس في احدث ظهور

وتنتظر النجمة ياسمين رئيس طرح فيلمها المقبل “أنا لحبيبي” والذي تتصدر بطولته، وذلك بعد تغيير اسمه من “جارة القمر”، وهو اللقب الذي يصف شخصية ياسمين رئيس في إطار أحداث الفيلم.

ويُعبر الاسم الجديد “أنا لحبيبي” عن حالة الحيرة التي تعيشها النجمة للاختيار بين حبيبها الحقيقي، فهل يكون محمد الشرنوبي أم كريم فهمي؟.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، ويشارك ياسمين رئيس في بطولته كلاً من محمد الشرنوبي، كريم فهمي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.

وطرح مؤخراً فيلم خطة مازنجر للنجمة ياسمين رئيس في دور العرض العربية، وحضرت ياسمين العرض الخاص للفيلم في سينما بوليفارد بالمملكة العربية السعودية، ويشاركها في بطولته النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من منوعات

كارلوس ألكاراز
الإسباني ألكاراز يتأهل لدور الثمانية في أمريكا المفتوحة
فؤاد المهندس
في ذكرى ميلاد فؤاد المهندس.. من هو "الاستاذ"
نادي برشلونة
كيف احتال برشلونة على رابطة الليغا؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عناصر من جهاز أمن الدولة
فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
قد يؤدّي إلى إتلاف ناقل الحركة.. خطأ شائع نرتكبه عند إيقاف السيارة!
الطفلة جوى استانبولي
بالفيديو.. تفاصيل خطيرة حول مقتل واغتصاب الطفلة السورية "جوى"