بالصورة.. ياسمين الريس تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت النجمة ياسمين رئيس جمهورها وماتبعيها في أحدث ظهور لها عبر”انستغرام”، وعلقت “رئيس ” على الصورة قائله ” سلام، سعادة، حب”.

ونالت الصورة عدد إعجاب الكثير من المتابعين مع كتابتهم تعليقات إيجابية.

وتنتظر النجمة ياسمين رئيس طرح فيلمها المقبل “أنا لحبيبي” والذي تتصدر بطولته، وذلك بعد تغيير اسمه من “جارة القمر”، وهو اللقب الذي يصف شخصية ياسمين رئيس في إطار أحداث الفيلم.

ويُعبر الاسم الجديد “أنا لحبيبي” عن حالة الحيرة التي تعيشها النجمة للاختيار بين حبيبها الحقيقي، فهل يكون محمد الشرنوبي أم كريم فهمي؟.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، ويشارك ياسمين رئيس في بطولته كلاً من محمد الشرنوبي، كريم فهمي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.

وطرح مؤخراً فيلم خطة مازنجر للنجمة ياسمين رئيس في دور العرض العربية، وحضرت ياسمين العرض الخاص للفيلم في سينما بوليفارد بالمملكة العربية السعودية، ويشاركها في بطولته النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.