بالصورة – ياسمين صبري بإطلالة ربيعية ساحرة من داخل طائرة خاصة

درجت الممثلة المصرية ياسمين صبري أخيراً على اختيار فساتين مطبّعة بالورود انسجاماً مع الجو الربيعي المشمس وموسم تفتح الورود والذي يبدو جلياً أنه يليق بقوامها ويمنحها إطلالة مشرقة، وهذا بالفعل كان رأي متابعيها الذين عبروا عنه في تعليقاتهم على هذه الإطلالات.

وشاركت ياسمين صورة لها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي جالسة على مقعد في طائرة خاصة مرتدية فستاناً أنيقاً مطبعاً بالورود أيضاً وتشيح بوجهها عن الكاميرا لتمتع ناظريها من خلال نافذة الطائرة بالمنظر الرائع للسماء، ولم تعلن ياسمين عن وجهة سفرها بل اكتفت بالتعليق بإيموجي “قلب أحمر”، ولقيت الصورة تفاعلاً كبيراً من محبيها الذين أشادوا بجمالها وإطلالتها.

إشارة إلى أن ياسمين كانت عبّرت عن غضبها من الممثل المصري رامز جلال عندما شاهدت حلقتها معه في رامز مجنون رسمي وذلك بسبب حذفه كل كلامها الذي قالته عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ليكتفي فقط بكلمة بيضحكني وهي كانت قالت في الحلقة وفق ما جاء في تصريحات صحافية لها إنها قالت عن زوجها : “بيضحكني وحبيته من أول مرة شوفته فيها صدفة، حبيته على طول”.