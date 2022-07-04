بالصورة.. ياسمين صبري تثير الجدل بقصة شعر جديدة

لاتزال ياسمين صبري تثير الجدل بين الحين والآخر، وشاركت صبري الجمهور بصورة لها عبر حسابها على “تويتر”، بحيث ظهرت بقصة شعر مختلفة وجديدة، وعبر المتابعين عن اعجابهم بهذا التغير.

وتشارك ياسمين صبري، في بطولة فيلم “صقر المحروسة” مع الفنان أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها مسلسل “فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل “فرصة تانية” الذي عرض في دراما رمضان 2020.

مسلسل “فرصة تانية” بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، ومن إخراج مرقس عادل.