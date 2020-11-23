استمع لاذاعتنا

بالصورة: ياسمين صبري تنفذ وعدها لـ”سيدة المطر”

منذ 43 دقيقة
ياسمين صبري

ياسمين صبري

A A A
طباعة المقال

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صور لقائها مع الحاجة نعمات عبد الحميد المعروفة إعلامية بـ”سيدة المطر”.

ونشرت ياسمين صبرى عبر حسابها بموقع انستغرام صورا من لقائها مع الحاجة نعمات، وعلقت قائلة: “الحاجة نعمات نورتني النهارده في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير.. ست صبورة ومكافحة.. ربنا يديها الصحة وطول العمر”.

وكانت ياسمين صبري قد تعهدت بالتكفل بكل احتياجات هذه السيدة فور نشر قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث التقطت لها صورة وهي تبيع الترمس بأحد شوارع الجيزة لحظة سقوط الأمطار التى لم تنمعها من مواصلة البيع كالمعتاد للحصول على المال الذي يعينها على الحياة.

    المزيد من منوعات

    40% من الأشخاص يحتفظون بأسرارهم المالية بعيدا عن أصدقائهم
    دراسة … هذا السر الذي يخفيه الناس عن بعضهم
    اندر تيكر
    بالفيديو: بعد 30 عاما “اندر تيكر” يرقد بسلام في نزاله الأخير
    جمهور "استثنائي" لعازف بيانو بريطاني
    جمهور “استثنائي” لعازف بيانو بريطاني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لقاح ضد كورونا
    أمل البشرية يتلخص بـ “سائل” … ما هي قصة “الحمض النووي الرسول”؟
    كورونا
    هذه المادة إذا لم تتوفر في الدول لن يحصلوا على اللقاح
    مناصري حركة امل وحزب الله
    لماذا لا يتمرّد الشّيعة في لبنان !