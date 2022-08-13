بالصورة: ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في مكان واحد.. والجمهور يعلق

ظهرت الفنانة ياسمين صبري مع زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في مكان واحد، ما أثار التكهنات بعودتهما بعد الانفصال.

وأثار الثنائي جدلاً كبيراً عقب تداول رواد التواصل الاجتماعي، صوراً لهما منفصلة أثناء قضاء عطلة الفنانة الشابة الصيفية في أحد الأماكن السياحية التي تطل على البحر… كما ظهر رجل الأعمال في المكان نفسه الذي ظهرت به ياسمين، ما جعل أنباء عودتهما حديث الجميع.

ومازحهما عدد من الجمهور، بتعليق مرفق مع الصورة المجمعة لهما، قالوا فيه: “سنجعل أنفسنا لا نعلم شيئاً”.

وكانت إشاعات سابقة قد تناولت خبر عودة الفنانة الشابة لرجل الأعمال الشهير، بعد انفصالهما منذ أشهر، في هدوء تام من دون الكشف عن الأسباب، حيث صاحبت هذا الانفصال خطوة منهما بحذف جميع الصور، التي جمعتهما من حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أيّ تعليق.