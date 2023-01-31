الثلاثاء 9 رجب 1444 ﻫ - 31 يناير 2023 |
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بالصورة.. يسرا اللوزي بإطلالة جميلة وجذابة عبر انستغرام

منذ 31 ثانية
يسرا اللوزي

يسرا اللوزي

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شاركت الفنانة يسرا اللوزي متابعيها بإطلالة جميلة وجذابة عبر حسابها الخاص على “انستغرام” وهي ترتدي بدلة كاملة انيقة باللون الازرق، ومكياجا هادئا ابرز ملامح وجهها.

 

و عادت الفنانة يسرا اللوزي إلى الساحة الفنية بعد غياب استمر لمدة عام ونصف العام حزنا على وفاة والدها المخرج المسرحي محمود اللوزي، وكذلك لرعاية ابنتها بعد تعرضها لظروف صحية.

عودة يسرا جاءت بنشاط فني مكثف، حيث تشارك في بطولة فيلم عنوان “جروب الماميز” الذي انطلق تصويره مؤخرا، ويشارك في بطولة: ريم مصطفى وروبي وبيومي فؤاد، والعمل تأليف غادة عبدالعال وإيهاب بليبل، وإخراج عمرو صلاح والذي سيعرض غدا بدور العرض السينمائي ، كما تعاقدت اللوزي على المشاركة في بطولة مسلسل “جميلة” والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل.

وكانت آخر أعمال يسرا اللوزي حكاية “بالورقة والقلم” من الموسم الثاني لمسلسل “إلا أنا”، والذي تم عرضه في أغسطس 2021، مع نور محمود وعلي الطيب وعماد رشاد، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، إخراج محمد بكير.

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