بالصور: أحدث إطلالة لنانسي عجرم حديث مواقع التواصل

لاقت إطلالة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض رواجاً كبيراً بين المتابعين الذين أشادوا بجمالها.

ونشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي للقطات عفوية من تواجدها بالرياض.

وظهرت نانسي وقد ارتدت جاكيت من الفرو، باللون الأسود فوق فستانها، وهي تخرج من السيارة وتسير بلقطات عفوية جداً.

جمال نانسي لفت أنظار المتابعين الذين تفاعلوا بشكل كبير مع المنشور وأشادوا بعفويتها الدائمة.

كانت قد وإرتدت نانسي فستاناً بقصة ملوكية باللون الأسود طويل منقسم بجزام باللون الأسود، وتركت شعرها بطريقة عفوية، وطبقت ماكياج ناعم على وجهها.

وأحيا الفنان وائل كفوري، والفنانة نانسي عجرم، حفلاً غنائياً ساهراً ليلة الجمعة 10 ديسمبر على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وضمن فعاليات الحفل، قام كلًا من النجمين: “وائل كفورى ونانسى عجرم” بوضع بصمتهما على wall of fame، كباقي النجوم الذين يشاركون في الفعاليات.