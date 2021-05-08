بالصور: أرادت رؤيته قبل نسيانه… نادال يحقق حلم أكبر معجبة تعاني من الزهايمر

رغم خسارته 6-4 و6-4 أمام الألماني أليكس زفيريف، حقق نجم رياضة التنس رافاييل نادال، حلم سيدة عجوز تبلغ من العمر 95 عاما، حيث وافق على رؤيتها لتحقيق حلمها بؤيته.

وكان نادال، الفائز 5 مرات باللقب في العاصمة الإسبانية، المرشح الأبرز والمصنف الأول بعد فوزه بلقب بطولة برشلونة المفتوحة الشهر الماضي، لكنه لم يكن في حالته وخسر أمام الألماني الشاب.

لكن صحيفة ”ماركا“ الإسبانية وحساب البطولة على ”تويتر“ أبرزا لقاء نادال مع مانويلا نافارو إستيبان البالغة من العمر 95 عاما، إذ إنه خلال المباراة علم اللاعب الإسباني أن مانويلا تريد مقابلته وذلك بعدما نشر حفيدها كارلوس كاريزوسا على مواقع التواصل الاجتماعي مدى عشق جدته لنادال الذي لم يتأخر عن تلبية الدعوة رغم الخسارة.

وكتب كارلوس على حسابه في ”تويتر“ قبل المباراة بساعات ”اليوم سترى جدتي البالغة من العمر 95 عاما الحلم يتحقق برؤيتك تلعب، إنها تعاني من بداية مرض الزهايمر وأخبرتني أنه قبل أن تنسى ما يعني التنس وأنت لها، أرادت رؤيتك. أتمنى أن تستمتع بهذا اليوم بقدر ما أستمتع به“.

ولم يتوقف كارلوس عند هذا الحد، لأنه كان لديه طلب خاص للغاية لنادال: ”أعلم أن الأمر معقد ولكن التقاط صورة معك سيجعلها أسعد امرأة على هذا الكوكب. شكرا على كل شيء“.

ورغم أن نادال شك في الأمر في البداية، لكنه حرص على لقاء مانويلا والتقط صورة معها بكل سرور، وقد نشرها حساب البطولة على ”تويتر“ سريعا حتى تكون لهذه القصة الجميلة نهاية سعيدة.