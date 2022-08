بالصور.. أرنولد شوارزنيغر يتعرض لحادث سير

تعرض الممثل السينمائي الأمريكي، الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا، أرنولد شوارزنيغر، لحادث سير في لوس أنجلوس ، حسبما ذكرت قناة “TMZ”.

وبحسب القناة، فإن سيارة الممثل من طراز “جي إم سي يوكون SUV” اصطدمت بسيارة تويوتا بريوس على بعد كيلومترات قليلة من حي المشاهير.

وأظهرت لقطات تناقلتها وسائل الإعلام ونشطاء حادث السير المذكور.

وأضافت القناة أن الممثل لم يصب بأذى، لكن أصيبت المرأة التي كانت في السيارة الأخرى وتم نقلها إلى المستشفى.

BREAKING: Arnold Schwarzenegger involved in a serious crash in Brentwood, per LAPD. Woman driving the red Prius suffered minor injuries, Arnold unhurt. @ABC7 pic.twitter.com/G4XuYQ3zi6

— Chris Cristi (@abc7chriscristi) January 22, 2022