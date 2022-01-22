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بالصور.. أرنولد شوارزنيغر يتعرض لحادث سير

22 - يناير - 2022
أرنولد شوارزنيغر

أرنولد شوارزنيغر

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تعرض الممثل السينمائي الأمريكي، الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا، أرنولد شوارزنيغر، لحادث سير في لوس أنجلوس ، حسبما ذكرت قناة “TMZ”.

وبحسب القناة، فإن سيارة الممثل من طراز “جي إم سي يوكون SUV” اصطدمت بسيارة تويوتا بريوس على بعد كيلومترات قليلة من حي المشاهير.

وأظهرت لقطات تناقلتها وسائل الإعلام ونشطاء حادث السير المذكور.

وأضافت القناة أن الممثل لم يصب بأذى، لكن أصيبت المرأة التي كانت في السيارة الأخرى وتم نقلها إلى المستشفى.

 

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