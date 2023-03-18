بالصور.. أغرب 6 أنواع للثعابين حول العالم

الثعابين هي واحدة من الزواحف التي بلا أرجل وتعيش أنواع مختلفة منها في كل مكان باستثناء القارة القطبية الجنوبية ودائرة القطب الشمالي وهناك أكثر من 4000 نوع من الثعابين في جميع أنحاء العالم، وهناك بعض هذه أنواع للثعابين التي تصنف على أنها الأغرب على الإطلاق.

وتعتبر الثعابين من أكثر الزواحف المخيفة والتي تسبب خوفا وذعرا للبعض وهذا هو سبب ظهورها مرارًا في رموز التقاليد الثقافية المختلفة حول العالم وعلى الجانب الأخر فتتواجد أنواع شديدة الغرابة حول العالم، بما لها من هيئات مختلفة في الأشكال المادية المختلفة والمظاهر الغريبة.

وفي هذا السياق نقدم لك أغرب 6 أنواع للثعابين حول العالم، وذلك بحسب موقع az animals:

ثعبان مدغشقر

ثعبان ذات أنف ورقي له طرف أنفي غريب يكون مدببًا عند الذكور ويشبه الأوراق عند الإناث هذه الثعابين السامة ترتاح على الأشجار وتتدلى أنفها من الفروع، ويتأرجح الثعبان بنشاط مع الريح مما يروج هذا للتمويه.

أفعى المقرن الصحراوي

لأفاعي ذات القرون الصحراوية والتي تنحدر من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يمكن أن تكون السبب وراء تصوير الشيطان بالقرون في كثير من الأحيان، الغرض من قرون هذه الثعابين هي المساعدة في منع تراكم الرمال حول العينين.

ثعبان التنين

يعتبر هذا النوع يقضي معظم حياته تحت الأرض، لهذا الثعبان الغريب الكثير من الأسماء الشائعة منها ثعبان Javan mudsnake و Javan tubercle snake ولكن لقبه الأكثر شهرة هو ثعبان التنين و يرجع تسمية هذا الاسم إلي حجمه الشبيه بالتنين كما أن معظم جسمه أسود نفاث مع ثلاثة صفوف مرتفعة من حراشف مقوسة تمتد بطولها بالكامل.

وعادة ما يكون جانبه السفلي رمادي فاتح وثعابين التنين صغيرة إلى حد ما ونحيلة حيث يبلغ طولها حوالي 25 بوصة فقط وتظهر هذه الحيوانات خلال الفترة اليلية وتكون منعزلة للغاية، لذلك لا يراها البشر كثيرًا في البرية وتقضي الكثير من الوقت في الحفر في الأوساخ وفضلات الأوراق والطين في المستنقعات المنخفضة والغابات في جميع أنحاء شبه جزيرة الملايو في جنوب شرق آسيا.

أفعى بوش شعر / شوكية

غريبة بشكل لا يصدق وجميلة بشكل مذهل وتعتبر مميزة بفضل جلدها ذات الألوان الزاهية وذات الانحدار الثقيل ويتأخذ هذا النوع وسط وشرق إفريقيا موطنا له كما انه يتواجد ليلا وعلي الشجر، ويعيش في المقام الأول في غابات استوائية كثيفة لأنها بعيدة جدًا وغالبًا ما تكون معزولة عن البشر.

ثعابين الكرمة أوالعنب

مجموعة أخرى من الثعابين الغريبة وعادة ما تكون ثعابين العنب خضراء اللون وأجسامها نحيلة بشكل ملحوظ وأنوفها طويلة ورفيعة وإنها حيوانات مفترسة خفيفة الوزن وتتواجد علي الشجر وحركتها سريعة للغاية و مناسبة تمامًا للتسلل والتدلى من أغصان الأشجار وعلى الرغم من أنهم لا يبدون مخيفين للغاية، إلا أنهم صيادي كمائن خبراء.

ثعبان الدودة العمياء

يعرف باسم ثعبان براهميني الأعمى وهو واحد من العديد من أنواع ثعبان الدودة الأحفورية الصغيرة العمياء ويصل طولها عادةً إلى حوالي 3 إلى 4 بوصات مما يجعلها واحدة من أصغر الثعابين في العالم ويعتبر هذا النوع غير سام وغير ضار تمامًا بالبشر كما أن عيونهم صغيرة ومغطاة بمقاييس واقية شفافة، مما يجعلها غير وظيفية بشكل كبير وعلى الرغم من أنه يمكنهم رؤية الأشكال الباهتة والاختلافات في الضوء فإن ثعابين الدودة العمياء تعاني من ضعف شديد في الرؤية بشكل عام.

كما تخضع هذه الثعابين للتكاثر العذري وهو نوع من التكاثر اللاجنسي ويمكنهم التكاثر إما عن طريق وضع البيض أو الولادة ليعيشوا صغارًا اعتمادًا على ملاءمة ظروف التربة المحيطة.