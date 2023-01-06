بالصور: أمل حجازي تتعرّض لحادث قوي... ادعولي بالشفاء!

نشرت الفنانة المعتزلة أمل حجازي صوراً شعاعية تظهر تعرّضها لكسور وإصابات في جسدها إثر تعرّضها لحادث، وذلك عبر حسابها على تطبيق الصور إنستغرام.

وكشفت أمل حجازي التفاصيل بالقول: “صار معي حادث قوي، الله لطف فيني. عندي اكثر من كسر برجلي، ومتل ما شايفين تم وضع سياخ وبراغي من الداخل واصابة بالظهر”.

وأردفت حجازي قائلةً: “الحمدلله على كل شي. يللي حبيّت وصّلو انو الانسان اذا كان بكامل صحته وقادر يقوم ويجلس هيدي اكبر نعمة مننساها ومنرجع منتذكرها لما نفقدها. انك تقدر تنام مش موجوع، وتقدر تبرم مرة على جنبك الشمال ومرة على جنبك اليمين براحة هيدي اكبر نعمة كمان مننساها كل ليلة عند النوم”.

وختمت أمل حجازي رسالتها قائلةً: “اذا مرض الانسان وطلبوا منو كل ماله ليتعافى ما بيتأخر ولا لحظة انو يخسر كل ماله مقابل صحته، وإذا كنت فقير وما بتشكي من اي اوجاع ومرض فانت اكبر غني. الحمد والشكر لله في جميع الاحوال في السراء والضراء. ادعولي بالشفاء والله يشفي كل مريض”.