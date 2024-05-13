بالصور.. أول ظهور لـ محمد عبده في منزله بعد إصابته بالسرطان

طمئن المطرب السعودي محمد عبده، محبيه على حالته الصحية عقب إعلانه مؤخرًا إصابته بمرض السرطان.

وظهر محمد عبده من خلال صور على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في منزله بصحة جيدة بعد تلقيه العلاج في فرنسا.

واستضاف “فنان العرب” في منزله بجدّة، قنصل عام فرنسا في جدّة، محمد نهاض، وذلك بحضور أبنائه وأصدقائه.

وكان فنان العرب، قد كشف عن إصابته بمرض السرطان، وتلقيه العلاج اللازم في باريس، عبر رسالة صوتية مسجلة نشرتها وسائل الإعلام السعودية.

وقال محمد عبده، في المحادثة الصوتية التي كانت بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن آل سعود: “الأثر اللي صار فينا منها أثر بسيط جدًا.. أنت تاخذ كيماوي الآن وأنا أخذ كيماوي في باريس”.

وأضاف محمد عبده متأثرًا: “أنا الآن أخذ كيماوي يا حبيبي.. الله معانا والله يحبنا محبة الله فينا، الله يرعاك ويرعاني ويرعى كل إنسان خدم بلده زينا”.