بالصور: إطلالة ساحرة لهيفاء وهبي في حفل انتخاب ملك جمال لبنان

شاركت النجمة هيفاء وهبي في حدث انتخاب ملك جمال لبنان للعام 2021. وأثناء وجودها في كواليس تصوير المسابقة، شاركت مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي أطلّت فيها مع المشاركين في المسابقة، كما مع أعضاء لجنة التحكيم وخبير “المكياج” الخاص بها داني كامل، إضافة الى آخرين من أعضاء فريق العمل.

واختارت هيفاء وهبي خلال مشاركتها في حفل انتخاب ملك جمال لبنان 2021 بدلة باللون الأسود من تصميم Mikhael Chamoun. يتألف التصميم من سروال أسود كلاسيكي ذات القصّة المستقيمة وبليزر سوداء.

نسّقت هذه البزّة الأنيقة مع قميص شفاف باللون الأسود اتسم بقصّة الـV المكشوفة عند الصدر.

هذا التفصيل نقل اللوك لمستوى آخر وزاده جاذبية. أكملت إطلالتها بصندال كعب عالٍ تميز بحبات الستراس الفضي. نسقت هيفاء وهبي مع لوكها بعض المجوهرات الماسيّة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت تسريحة الشعر الويفي الكثيف والطويل من تنفيذ L’atelier de coiffure والمكياج بالألوان الترابية الذي ارتكز على الايلاينر الأسود القوي وأحمر شفاه نيود نفذه لها خبير المكياج Dani Kamel.