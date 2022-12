بالصور: إليكم إطلالة نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

حضرت الممثلة نادين نسيب نجيم حفلة افتتاح الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقامة حاليًا في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وشاركت نادين متابعيها، صورًا لها أثناء وجودها في أحد الفنادق، ظهرت من خلالها بالملابس التي سوف تحضر بها حفلة افتتاح المهرجان، وعلّقت قائلة: “شكرًا لك جدة لقد استمتعت بكل لحظة… Thank you Jeddah I enjoyed every moment with YOU LOVE YOU SAUDI ARABIA”.

وبدأت حفلة افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، بعرض راقص يستعرض تاريخ السينما على مر العصور.

ويُشار إلى أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي انطلق منذ قليل سيستمر إلى 10 كانون أول، وسيقدّم 131 فيلمًا روائيًا قصيرًا من 61 دولة بـ41 لغة هذا العام. وكان محمد التركي، الرئيسي التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قد أوضح أن المهرجان هذا العام يحمل شعار “السينما كل شيء”، ويأتي وفي جعبته العديد من المفاجآت المميزة، ومن بينها حضور أشهر نجوم بوليوود، وتكريمات لباقة من نجوم العرب والعالم. وافتتح المهرجان فعالياته مساء أمس بالفيلم العالمي “ما علاقة الحب بذلك؟”، للمخرج شيكار كابور وبطولة ليلي جيمس وإيما تومبسون، على أن يختتم فعالياته بفيلم “طريق الوادي” في عرضه العالمي الأول للكاتب والمخرج السعودي خالد فهد، ومن بطولة الفنانة السعودية أسيل عمران وحمد فرحان ونايف خلف.