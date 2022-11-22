بالصور.. إيفانكا ترامب وعائلتها في رحلة سياحية بمصر

بعد أقل من أسبوع من إعلانها عن خروجها من عالم السياسة وإعطاء الأولوية لحياتها الخاصة بدلا من الانضمام إلى حملة والدها الرئاسية نحو البيت الأبيض، سافرت إيفانكا الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مصر مع زوجها جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة.

ونشرت إيفانكا صورا علقت عليها :”يوم في الأهرامات.. وقت خاص جدا لاستكشاف ‏جمال مصر لأول مرة مع عائلتي”‏.

في الرحلة إلى أهرامات مصر، تخلت إيفانكا عن مظهرها المعتاد بفستان أبيض بأكمام طويلة مع أزرار من الأمام، وحذاء رياضي، بينما تركت شعرها الأشقر الطويل فضفاضا حول كتفيها وهي تمسك بقبعة عريضة الحواف في يدها.

أما زوجها كوشنر الذي عمل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق، فارتدى قميصا أبيض وسروالا قصيرا وحذاء رياضيا مع قبعة بيسبول.

أما الأطفال، فارتدى كل من جوزيف 9 أعوام ، وثيودور 6 أعوام، ملابس مشابهة لملابس والدهما ، بينما ارتدت أرابيلا البالغة من العمر 11 عاما قميصا أزرق فاتحا مع بنطال واسع الساقين.

وتُظهر إحدى اللقطات العائلية الزوجين وأطفالهما الثلاثة وهم يبتسمون بإشراق وهم يقفون معا داخل مسجد.

وكانت صحيفة “ذا بوست” نقلت عن مصادر مطلعة أن وفاة والدتها إيفانا ترامب المفاجئة في يوليو/تموز الماضي، ساهمت في قرار إيفانكا بالخروج من السياسة.

وقال مصدر آخر للصحيفة نفسها إن دونالد ترامب (76 عاما) ، أمضى جزءا من عطلة نهاية الأسبوع في زفاف ابنته تيفاني ترامب في الـ 12 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو يتوسل إيفانكا وكوشنر للانضمام إليه على خشبة المسرح لإطلاق الحملة.