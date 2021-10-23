بالصور: ابنة الراحل بول ووكر تتزوج من لويس ثورنتون بحضور فان ديزل

كشفت عارضة الأزياء ميدو ووكر، عن زواجها من الفنان الشاب لويس ثورنتون آلان، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام، مصحوبا بتعليق ”تزوجنا“.

وتم تصوير مقطع الفيديو الذي نشرته ”ميدو“ ابنة الفنان الراحل بول ووكر، بتقنية الأبيض والأسود، وأظهر لقطات من حفل الزفاف، حيث بدأ المقطع بظهور العروس مرتدية ثوب الزفاف الأبيض وطرحة بيضاء، بينما احتضنت العديد من الضيوف.

وظهر الفنان فان ديزل صديق والدها الراحل، وهو يسير بجانب ميدو في ممر العروس بلحظة عاطفية بدى فيها التأثر عليهما، تلا ذلك مشهد يجمع العروس بلويس وهما يسيران جنبا إلى جنب وتغمرهما السعادة.

وانتهى المقطع بمشهد يجمع ميدو ولويس وهما يستقلان سيارة زفاف مكشوفة، بينما يلتقط المصورون والضيوف الصور التذكارية للعروسين.

ووفق موقع ”ذا صن“، فقد جاء زواج ميدو ولويس بعد شهرين فقط من إعلان خطوبتهما، وكان ذلك أيضا عبر إنستغرام.

وولدت ميدو ووكر في كاليفورنيا، في 4 نوفمبر 1998، عندما كان والدها يبلغ من العمر 25 عاما، وكان حينها يواعد والدتها ريبيكا سوتيروس، وكانت ميدو تبلغ من العمر 15 عاما فقط عندما قُتل والدها في حادث غريب، عندما اصطدمت سيارة كان يستقلها بشجرة، في 30 نوفمبر 2013.

ورثت ميدو ثروة والدها البالغة 20 مليون دولار، وأنشأت مؤسسة بول ووكر تكريما لوالدها في عام 2015، يذكر أن والدها الممثل بول ووكر شارك في سلسلة أفلام Fast and Furious مع فان ديزل.

وتنشر ميدو بانتظام منشورات تكريم لوالدها، وتحتفل بأعياد ميلاده على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشارك الصور في ذكرى وفاته كل عام.