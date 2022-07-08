بالصور.. ابنة كيم كاردشيان تتصدر الترند بسبب لافتة أثناء عرض أزياء

تصدرت ابنة كيم كاردشيان، البالغة من العمر تسعة أعوام، اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت صورها، وهى تحمل لافتة مكتوب عليها “STOP” أثناء تواجدها في عرض أزياء جان بول جوتييه، بينما كانت تجلس في الصف الأمامي بجوار والدتها، وذلك بعد التقاط صور لها عدة مرات.

ويقول تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وجدت الفتاة البالغة من العمر تسع سنوات، طريقة ذكية لإخبار العالم بأنها سئمت من الأشخاص اللذين يلتقطون صورًا لها، بدلاً من التركيز على العرض، وحسب التقرير، اعترفت نجمة الواقع البالغة من العمر 42 عامًا، بأنها لم تدرك ما فعلته ابنتها “نورث”، إلا بعد إثارة الضجة على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى جانب آخر، كانت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان، اتهمت – فى وقت سابق – بأنها ألحقت الضرر بفستان مارلين مونرو الشهير، عندما ارتدته فى حفل ميت جالا، الأمر الذى نفته تماماً، شركة “ريبلى” الإيطالية التى أصدرت بيان صحفى، تبرأ فيه كارداشيان من تسببها فى إتلاف فستان مونرو، المعروف باسم ” فستان عيد ميلاد سعيد”، وذلك بعد أن ارتدته الفنانة الراحلة أثناء غنائها بعيد الراحل الرئيس الأمريكى الراحل جون كينيدى، وفقاً لما ذكره موقع “insider”.